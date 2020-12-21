Ученые нашли природное средство, уничтожающее коронавирус

Ученые нашли природное средство, уничтожающее коронавирус
Ученые продолжают исследовать коронавирус. Фото: Pixabay

Солодка может быть полезной в борьбе с коронавирусом. Ученые из Германии выделили свойства растения, которые помогут больным с инфекцией.

Согласно данным специалистов из университетской клиники в Эссене (Германия), опубликованным в библиотеке bioRxiv, в корне солодки содержится глицирризиновая кислота. Именно она может быть полезной в борьбе с коронавирусом.

Для исследований ученые использовали экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. В него добавили 0,002-4 мг/мл экстракт в сто 50%-ных доз коронавируса. В итоге, солодка показала хороший результат при концентрации 0,5-1 мг/мл.

Таким образом, ученые считают, что напиток с корнем солодки может убивать коронавирус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прием витаминов при течение коронавируса в организме может быть опасным для здоровья.

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