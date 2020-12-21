Прием витаминов во время коронавируса может быть опасным для здоровья

К приему витаминов стоит относится также ответственно, как и к приему лекарств. Фото: pixabay

К приему витаминов стоит относится также ответственно, как и к приему лекарств. Фото: pixabay

Врач-терапевт, глава центра иммунокоррекции имени Хазамовой Людмила Лапа предупредила, что принимать витамины во время вирусных заболеваний не стоит.

По словам специалиста, принимая витамины пациенты надеются укрепить иммунитет и скорее победить болезнь, однако наоборот только поддерживают её. Вирусные заболевания, включая коронавирусную инфекцию COVID-19, получают энергию от витаминов и, следовательно, дольше сохраняют силу. При этом в восстановительный или профилактический период полезные микроэлементы необходимы организму.

Медик также посоветовала принимать витамины только по назначению врача. С осторожностью стоит относится к ним и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку витамины в этом случае могут привести к разрушению иммунитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие категории людей, по мнению врача, лучше всего защищены от коронавируса.