Российский врач рассказал о людях, лучше всего защищенных от коронавируса

Подчеркнем, однако, что данный факт не говорит о полной защищенности женщин в возрасте 20-40 лет от заражения COVID-19. Фото: рixabay

Подчеркнем, однако, что данный факт не говорит о полной защищенности женщин в возрасте 20-40 лет от заражения COVID-19. Фото: рixabay

Оказалось, что меньше всего рискуют заразиться коронавирусом или перенести его в тяжелой форме женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

По словам члена Российского медицинского общества терапевтов Андрея Кондрахина, в период с 20 до 40 лет у женщин активно вырабатывается половой гормон — эстроген, который помогает сосудам оставаться эластичными и способствует разжижению крови, что существенно облегчает течение заболевания.

У мужчин основной половой гормон — тестостерон, который, наоборот, приводит к склеиванию эритроцитов и более активному свертыванию крови, в связи с чем представители сильного пола больше рискуют подхватить тяжелую форму COVID-19, передает NEWS.ru. Кроме того, добавил медик, на уязвимость влияет и наличие прививки от гриппа — антитела, выработанные после вакцинирования, увеличивают сопротивляемость организма вирусу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько доз вакцины необходимо получить для полноценной массовой вакцинации россиян в первом полугодии 2021 года.