Медведев раскрыл нужное число доз вакцины от COVID-19

Медведев раскрыл нужное число доз вакцины от COVID-19
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Жителям России на первое полугодие 2021 года необходимо 45 млн доз вакцины от Covid-19. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, соглашения об организации производства российского препарата от новой болезни заключены с 8 площадками в ряде стран.

Как сообщили РИА Новости, Медведев подчеркнул, что борьба с коронавирусом является вопросом нацбезопасности. Кроме того, он заявил о планах запустить горячую линию по вопросам транспортировки вакцины в начале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев поручил разработать новые меры по защите границ от коронавируса.

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