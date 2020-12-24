Петербуржцы убивают из-за масок: вторая за месяц ссора из-за COVID-19 закончилась смертью

В Петербурге спор из-за защитных масок, по предварительным данным, стал причинной ссоры, которая закончилась смертью человека. Это уже далеко не первый конфликт, когда горожане показывают, насколько они озверели из-за масочного режима.

Трагедия развернулась в супермаркете на улице Бабушкина. По данным Gazeta.SPb, двое мужчин поссорились. Тогда один ударил в грудь другого, тот упал и стукнулся головой о стену. Виновник с места происшествия скрылся, а пострадавшего увезли в больницу. Там у него диагностировали тяжелую травму головы, живота, ушиб головного мозга, разрыв селезенки и другие травмы. Он в результате скончался.

В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Уже задержан 35-летней подозреваемый.

Между тем, в Сети появилась информация о том, что причиной конфликта между мужчинами стало то, что у одного из них не было защитной маски.

Как писала Gazeta.SPb, петербуржцы озверели во время масочного режима. Ношение средств индивидуальной защиты чаще становится причиной конфликтов – горожане ругаются в магазинах и транспорте, дерутся а некоторые даже убивают.

В ноябре этого года полиция задержала двух уроженцев Оренбургской области после того, как на Индустриальном проспекте нашли труп жителя Мурино. Правоохранители считают, что они поссорились в маршрутке – мужчина сделал замечание двум пассажирам и попросил их надеть защитные маски. Словесная перепалка переросла в драку уже на улицы, жителя Мурино ударили ножом.

В конце октября в петербургском трамвае избили молодого человека, который подходил к пассажирам без маски и указывал на несоблюдение масочного режима. Потерпевший утверждал, что его избили до потери сознания, а потом выбросили из трамвая на Долгоозерной улице.

В том же месяце продавец гипермаркета на Индустриальном проспекте получил удар в лицо, попросив покупателя надеть маску или покинуть магазин.