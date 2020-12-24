Александр Дрозденко: все долгострои в Ленобласти должены быть достроены

Александр Дрозденко: все долгострои в Ленобласти должены быть достроены
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Доля проблемных долгостроев в Ленинградской области составляет всего 8% от общего количества введенных в эксплуатацию домов. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, и эти 8% должны быть обязательно достроены.

Как передает Online47.ru, в последние годы Ленобласть находится в числе лидеров по завершенным долгостроям. Достройке таких региональных объектов с привлечением доноров и инвесторов очень помогает федеральная программа достройки при участии Фонда защиты прав граждан – пострадавших дольщиков.

Фонд уже принял положительное решение о достройке или выплате компенсаций по 61 дому. Примерно 80 проблемных объектов ждут своего решения.

Александр Дрозденко подчеркнул, что фонд должен достроить эти дома. «Для этого он и создавался… А мы поможем ему софинансированием в рамках возможностей нашего бюджета. Как партнеры и по-партнерски», — сказал он.

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