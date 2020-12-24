В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова

В Северной столице суд зарегистрировал иск о нарушении в декларации о доходах и имуществе за прошлый год губернатора Александр Беглова. Заявление было подано исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в среду, 23 декабря. Отмечается, что кроме Андрея Пивоварова к иску подключились более 100 жителей Петербурга. Горожане просят признать нарушением неуказание резиденции в поселке Комарово.

При этом, как передает газета «Коммерсантъ», в Смольном утверждают, что объект действительно не указан в декларации. Однако его там и не должно быть, потому что здание находится в оперативном управлении администрации парламентария.

Сам же Андрей Пивоваров добавил, что знает о подобном мнении властей, но считает его ошибочным, поэтому требует разбирательств в суде.

На данный момент к производству дело пока не принято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты просят Беглова спасти Охтинский мыс от «Газпрома».