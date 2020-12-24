В Павловске Росгвардия задержала гражданку в розыске за оскорбления власти

В Павловске Росгвардия задержала гражданку в розыске за оскорбления власти
Женщина находилась в розыске. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Распитие спиртных напитков возле вокзала в Павловске закончилось задержанием. Оказалось, что женщина находится в розыске.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», инцидент случился 24 декабря примерно в 0:15 на привокзальной площади. Сотрудники Росгвардии увидели гражданку, которая распивает алкоголь в общественном месте. Нарушительница была задержана за административное нарушение.

В итоге, при проверке документов удалось выяснить, что женщина находится в розыске. Ранее она оскорбила представителя власти в Петербурге.

Задержанную передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 12 тыс. петербуржцев сели за руль в состоянии опьянения в 2020 году. Около 650 привлечены к ответственности за повторное вождение в пьяном виде. 596 дел уже направлены в суд.

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