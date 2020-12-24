Около 12 тыс. петербуржцев сели за руль в состоянии опьянения в 2020 году

Полиция Петербурга подвела итоги борьбы с пьянством за рулем в текущем году. Выявлено почти 12 тыс. нарушителей, которые привлечены к ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, за вождение в нетрезвом виде привлечено к административной ответственности около 8 тыс. человек. Еще более 3,5 тыс. водителей получили штрафы за отказ проходить медосвидетельствование.

Кроме этого, в отношении злостных нарушителей возбуждены уголовные дела. Около 650 привлечены к ответственности за повторное вождение в пьяном виде. 596 дел уже направлены в суд.

«По указанию руководства Главка за лицами, которые 2 и более раза попались пьяными за рулем, будет установлен постоянный контроль по месту их проживания со стороны участковых уполномоченных полиции», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что по вине пьяных водителей в городе случилось в 2020 году 839 ДТП. Из них 40 – наезды на пешеходов. Всего в подобных авариях погибли 40 человек и 340 получили ранения. Возбуждено 33 уголовных дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет.