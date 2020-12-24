Матвиенко сочла неприемлемым жесткое регулирование цен на продукты

"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен. Мы все-таки живем в рыночной экономике", - высказалась Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен. Мы все-таки живем в рыночной экономике", - высказалась Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что административное регулирование цен на продукты первой необходимости может привести к дефициту: сдерживать подорожание необходимо с помощью экономических мер.

Политик считает, что в условиях рыночной экономики власти не могут позволить себе принимать непродуманные «популистские меры». При этом Матвиенко добавила, что государственное регулирование стоимости продуктов может осуществляться через экономические рычаги. Она предложила прибегнуть к увеличению экспортной пошлины — эта мера может сделать одинаково выгодными для бизнеса поставки за рубеж и торговлю на внутреннем рынке.

Свое мнение по вопросу роста цен на продукты первой важности Валентина Матвиенко озвучила в четверг, 24 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин призвал разобраться с необоснованным подорожанием недвижимости.