Ростуризм одобрил меры для восстановления туристический отрасли в Петербурге

Ростуризм одобрил меры для восстановления туристический отрасли в Петербурге
Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Власти Петербурга введут налоговые льготы для туристических организаций, пострадавших от пандемии COVID-19, что поможет сфере сэкономить свыше 3,5 млрд рублей.

Гостиницы, турфирмы и санатории освободят от уплаты некоторых региональных налогов в случае сохранения зарплат сотрудников на уровне не ниже МРОТ. Льготы также предоставят арендодателям и перевозчикам. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России заявила, что это самая масштабная инициатива по поддержке туризма в стране.

Ростуризм также одобрил меры, предложенные правительством Северной столицы. «Это гигантский прорыв и огромная помощь для предприятий», — оценила значимость льгот Ломидзе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ежемесячные потери Финляндии из-за отсутствия российских туристов составляют 20 млн евро.

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Ростуризм одобрил меры для восстановления туристический отрасли в Петербурге