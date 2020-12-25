В Пулково в пятницу нет отмененных и задержанных рейсов

В Пулково в пятницу нет отмененных и задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В аэропорту Пулково в пятницу нет отмененных и задержанных рейсов. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно 25 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации о задержках вылетов самолетов также не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Накануне самолет, летевший из Домодедово, был вынужден совершить экстренную посадку в Петербурге. Во время полета была выявлена техническая неисправность аэронавигационного оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года в грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 1032 попугая.

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