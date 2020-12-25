В пятницу в Петербурге огласят приговор историку Соколову

Октябрьский районный суд Петербурга в пятницу, 25 декабря, огласит приговор историку Олегу Соколову по делу о жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которое вызвало в широкий общественный резонанс.

«Оглашение приговора по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 25 декабря 2020 года в 12:30 мск», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.