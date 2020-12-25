Смольный разрешил ресторанам Петербурга открыть зимние террасы в праздники

Смольный разрешил ресторанам в Петербурге открывать зимние террасы с 25 декабря по 10 января. Об этом сообщается в постановлении городского правительства, регулирующего правила благоустройства.
«С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства (разработка и согласование с профильными ведомствами. — прим.редакции), предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания», — говорится в документе.
При этом площадь таких террас не должна превышать площадь самого предприятия.
Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.