Гендиректором телеканала «Санкт-Петербург» стал Александр Малькевич

Гендиректором телеканала &#171;Санкт-Петербург&#187; стал Александр Малькевич
Александр Малькевич. Фото: commons.wikimedia.org

Новым генеральным директором ОАО «ГАТР» (телеканал «Санкт-Петербург») назначен член общественной палаты Александр Малькевич.

Такое решение принял 24 декабря совет директоров. Малькевич приступит к должностным обязанностям 11 января, сообщает ТАСС.

Председатель комитета по печати Петербурга Владимир Рябовол отметил, что опыт Малькевича как талантливого медиаменеджера в области, в том числе, телевизионной журналистики позволит реализовать самые сложные задачи, связанные с развитием телеканала и выходом на новый качественный уровень.

Сейчас исполняющим обязанности генерального ОАО «ГАТР» является заместитель гендиректора по экономике и финансам Сергей Сыров. Александр Малькевич родился в Ленинграде в 1975 году. С 1991 года работает в сфере масс-медиа и связей с общественностью. Работал руководителем круглосуточных телеканалов в четырех российских регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице в руководящем составе телеканала «Санкт-Петербург» произошли изменения. Генеральный директор канала Борис Петров покинул должность по истечению контракта. Борис Петров рассказал о том, что его должность временно займет Сергей Сыров. При этом экс-генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» отметил, что изменений в редакционной политике происходить не будет.

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Александр Малькевич тв телеканал Санкт-Петербург


 

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