Стал известен график работы общественного транспорта в новогодние праздники в Петербурге

В субботу, 26 декабря, общественный транспорт в Петербурге будет работать по пятничному графику.

С 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года метрополитен, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику воскресенья, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Сообщается, что 1 января 2021 года работа наземного транспорта прекратиться в 23:59. В ночь на 1 и на 7 января общественный транспорт круглосуточно работать не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы предложили свой вариант работы заведений общественного питания в Новый год. Отмечается, что нужно ввести ограничения работы ресторанов на два дня и при этом следить за соблюдением санитарных норм в самые загруженные дни.