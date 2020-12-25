Петербуржец расплатился с детьми, чтобы ездить на машине

Житель Петербурга погасил алиментную задолженность перед детьми, чтобы ездить на машине.

Мужчина обязан судом выплачивать 4,5 прожиточных минимума по Петербургу на содержание двух несовершеннолетних дочерей, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Петербуржец осуществлял выплаты неполными суммами, в результате чего у него накопилась задолженность около 100 тыс. рублей. В отношении должника был применен комплекс мер принудительного характера таких, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации и арест счетов. Однако решающей оказалась мера по временному ограничению в пользовании специальным правом. Лишившись возможности управлять транспортным средством, должник полностью погасил долг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что приставы Выборгского района добились долга от 28-летнего мужчины. Он обязан был ежемесячно выплачивать 25 тыс. рублей в пользу двух несовершеннолетних детей, однако в течение длительного времени выплачивал незначительные суммы.