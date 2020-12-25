Школьники Петербурга остались без детских лагерей на зимние каникулы

Школьники Петербурга остались без детских лагерей на зимние каникулы
Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Молодежное". Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на предоставление услуг по отдыху в стационарных организациях для детей.

Как сообщают в Смольном, данное ограничение продлится на период зимних каникул и будет действовать до 31 декабря. Связанно это с коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, парламентарий подписал постановление о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Они подготовлены с учетом рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу. Именно в них говорится о нецелесообразности организации отдыха для детей в лагерях зимой.

При этом, напомним, что в период зимних каникул около 6 тыс. детей смогут отдохнуть в 25 оздоровительных лагерях в Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты узнали, кем хотят быть на Новый год дети в Санкт-Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Беглов зимние каникулы новости СПб Новый год оздоровительные лагеря


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
В Посольстве РФ назвали США инициаторами «визовой войны»
Россия не будет выплачивать $57 млрд ЮКОСу по решению КС
Бойцов ММА Исмаилова и Минеева задержали в Москве после массовой драки на ...
Россиян предостерегли от невыгодной продажи валюты
Петербург досрочно выполнил годовую норму осадков в декабре
Разнообразное питание может восстановить легкие после коронавируса
Мутация коронавируса может увеличить количество летальных исходов в мире