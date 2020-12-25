Школьники Петербурга остались без детских лагерей на зимние каникулы

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на предоставление услуг по отдыху в стационарных организациях для детей.

Как сообщают в Смольном, данное ограничение продлится на период зимних каникул и будет действовать до 31 декабря. Связанно это с коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, парламентарий подписал постановление о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Они подготовлены с учетом рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу. Именно в них говорится о нецелесообразности организации отдыха для детей в лагерях зимой.

При этом, напомним, что в период зимних каникул около 6 тыс. детей смогут отдохнуть в 25 оздоровительных лагерях в Ленинградской области.

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