Треть петербуржцев не собираются дарить подарки к Новому Году

Большинство жителей Петербурга в этом году планируют отметить Новый Год в домашней обстановке, а большую часть новогоднего бюджета потратить на праздничный стол и подарки. При этом треть опрошенных не собирается тратить деньги на подарки.

На вопрос, какие расходы составят большую часть бюджета при подготовке к празднику, 38% петербуржцев указали «подарки», 32% – «новогодний стол», 15% респондентов отметили «путешествия», 12% – «развлечения», а 3% – «новый праздничный наряд».

Согласно результатам опроса, проведенного РГС Банком, треть петербуржцев (36%) в этом году планируют вообще отказаться от покупки подарков. Еще около трети (29%) заранее откладывали деньги, чтобы порадовать своих друзей и близких. Четверть опрошенных (25%) планируют подарить недорогие сувениры, а 10% в своем выборе в первую очередь ориентируются на наличие скидок и возможность получить кешбэк по карте при покупке подарков, 4% хотят дождаться посленовогодних распродаж и вручить всем подарки при встрече в январе, а 2% среди опрошенных петербуржцев готовы оформить кредит и потратить деньги на достойный презент.

Кроме того, 65% опрошенных планируют провести зимние праздники дома, в кругу своих близких. Второй по популярности ответ (13%) – поездка за границу, тогда как в путешествие по России отправится только 5% опрошенных. Помимо этого, 7% респондентов планируют провести их в гостях, а 6% уедет за город.

«2020 год внес свои коррективы в планы россиян по празднованию Нового года. В связи с экономической ситуацией многие стараются придерживаться рационального подхода к покупкам, экономить и ограничивать свои желания. Поэтому мы предлагаем клиентам не забывать про дебетовые или кредитные карты при ежедневных тратах, которые позволят расширить возможности как в выборе подарков, так и новогоднего досуга. При этом повышенный кешбэк в популярных категориях поможет компенсировать как часть повседневных, так и новогодних расходов: оплату топлива во время поездок по магазинам или зимнего путешествия, походов в кафе, рестораны, кино и других развлечений», — говорит Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самым востребованным новогодним подарком для россиян оказался автомобиль. В списке желанных подарков также дом или квартира, драгоценности, гаджеты и деньги.