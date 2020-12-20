Россияне перечислили самые желанные подарки на Новый год

Superjob проводил опрос с 9 по 16 декабря. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Фото: pixabay

Superjob проводил опрос с 9 по 16 декабря. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Фото: pixabay

Самым востребованным новогодним подарком для россиян оказался автомобиль. В списке желанных подарков также дом или квартира, драгоценности, гаджеты и деньги.

Соответствующий опрос среди россиян провел сервис по поиску работы онлайн Superjob. Оказалось, что получить машину хотят 17% респондентов (18% мужчин и 16% женщин). Немногим меньше жителей РФ хотели бы, чтобы Дед Мороз помог им разобраться с квартирным вопросом (14%).

Каждый девятый россиянин, то есть 11% опрошенных, хотел бы получить в подарок отпуск (16% женщин и 6% мужчин). Еще 10% участников опроса склоняются к новому смартфону, ноутбуку или другому гаджет. 7% ответили, что были бы рады, найдя под елкой деньги. Еще 2% мечтают о ювелирных украшениях, ремонте или новых предметах одежды.

Напоминаем, ранее gzeta.spb.ru сообщала, как россияне, согласно опросу, планируют встречать 2021-й год.