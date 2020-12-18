Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Россияне рассказали, как планируют встретить Новый 2021 год.

Большинство россиян (86%) планируют встретить праздник дома в кругу родных и близких. При этом 5% отправятся в гости, 4% — на работу.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 85% граждан страны назвали Новый год важным праздником и отметили, что для них это праздник надежд на лучшее будущее (36%), а также традиция (16%), семейный праздник или встреча с близкими (15%), атмосфера радости, волшебства и подарки (11%).

Большинство (88%) отметили, что в семье есть традиция наряжать новогоднюю елку, из них 49% предпочитают искусственную, 29% — живую, а 10% назвали оба варианта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусные ограничения сделали Петербург на новогодние праздники непривлекательным не только для туристов, но и для некоторых горожан. Те, кому не сидится дома, для путешествий выбирают в основном другие российские города. Они изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на время зимних каникул.