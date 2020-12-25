Роспотребнадзор озвучил условие, при котором Ленобласть избежит праздничного локдауна

Роспотребнадзор озвучил условие, при котором Ленобласть избежит праздничного локдауна
Руководитель Управления Роспотребнадзора Ольга Историк оценила вероятность введения локдауна. Фото: Роспотребнадзор

Глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк рассказала, в каком случае власти не будут вводить дополнительные ограничения по коронавирусу на праздники.

Историк заявила на заседании областного правительства, что локдаун не будут вводить на новогодние праздники, если жители Ленобласти продолжат соблюдать уже действующие меры. По ее словам, в этом стабильно напряженном режиме необходимо усилить контроль за принятыми мерами, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости.

Глава регионального Роспотребнадзора отметила, что важно не снижать объемы обследований на COVID-19.

В настоящее время ведомство обсуждает с представителями РПЦ возможность переноса празднований Рождества на открытый воздух.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург снова вернулся на первое место по суточной смертности от коронавируса.

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