Петербург получит 1 млрд рублей на Широтную магистраль из федерального бюджета

Правительство России выделит Петербургу средства на развитие социальной инфраструктуры, а также на строительство Широтной магистрали.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в пятницу, 25 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Беглов попросил данные средства на возведение двух детских садов и решение проблем дисбаланса мелу социальной и жилой застройкой города. Особенно это касается новых районов Северной столицы.

«Мы решение примем, и я, конечно, это поддержу. Более 700 млн рублей из резервного фонда будут предоставлены. Я думаю, что мы этот вопрос решим», – ответил Михаил Мишустин на просьбу парламентария.

Кроме этого, премьер-министр России согласился с предложением выделить городу 1 млрд рублей на строительство Широтной магистрали. Первый этап строительства планируется начать в первом квартале 2021 года. Деньги на ее возведение поступят из федерального бюджета.

Напомним, что Широтная магистраль должна быть построена в обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Ее протяженность составит 27,4 км. Из них 13,4 – в Ленинградской области. Плотность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на борьбу с коронавирусом в Петербурге ушло 53 млрд рублей.