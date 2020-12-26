Россиянам рассказали о правилах ношения масок на улице

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Носить маску на улице не стоит перманентно. Надевать средство безопасности от коронавируса стоит только при массовых мероприятиях.

Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

По словам специалиста, маску стоит надевать на улице только в случае массового скопления людей.

«Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна», – пояснил Александр Горелов.

Кроме этого, эпидемиолог отметил, что маска является главным средством защиты от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре заявили о низком риске заражения Covid-19 на улице. При этом людям необходимо все равно соблюдать меры предосторожности.