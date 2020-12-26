За сутки от коронавируса скончались 82 петербуржца

В Северной столице ежедневно устанавливают смерти от коронавируса. Город находится в лидерах по количеству летальных исходов. За прошедшие 24 часа от инфекции скончались 82 человека.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на субботу, 26 декабря, в Петербурге за весь период пандемии установлено 7 тыс. 304 смерти.

Кроме этого, увеличивается и статистика тех, кто смог победить болезнь. За прошедшие сутки это удалось сделать 3 тыс. 906 пациентам. За весь период пандемии в городе выздоровели – 133 тыс. 111 человек.

Напомним, что за минувшие 24 часа в Петербурге выявлено 3 тыс. 755 новых случаев коронавируса. В России – 29 тыс. 258.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.