В Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек

Всего в городе привито 3028 горожан. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Всего в городе привито 3028 горожан. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 857 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 25 декабря. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.

При этом, в город уже поступило 7,5 тыс. вакцин от КОВИД. В ближайшее время в Петербург доставят еще 5 тыс. доз.

Напомним, в настоящий момент в городе открыто более 20 пунктов вакцинации, с 27 декабря будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года — 70 пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет здравоохранения назвал противопоказания и побочные эффекты вакцины от коронавируса.