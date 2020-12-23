Стали известны побочные эффекты вакцины от COVID-19

Комитет здравоохранения назвал противопоказания и побочные эффекты вакцины от коронавируса.

Жители Петербурга будут прививаться вакциной «Гам-КОВИД-Вак», то есть, «Спутником V». Так, препарат противопоказан пациентам с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, для контактировавших с больными инфекцией в течение двух недель, для сделавших прививку от гриппа или пневмококка в течение месяца и для тех, кто имеет симптомы COVID-19.

Побочные эффекты непродолжительный гриппоподобный синдром, болезненность в месте укола, гиперемия, отечность.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 208325 случаев заражения COVID-19, скончались 6999 человек, выздоровело 120901 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря