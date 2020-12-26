В Петербурге задержаны продавцы наркотиков в даркнете

Создателя магазина в даркнете, продающего тяжелые наркотики, задержали на улице Генерала Хрулёва в Приморском районе Петербурга.

Сотрудники патрульном-постовой службы полиции заметили его за потреблением наркотических средств. 30-летнего жителя Московского района доставили в отдел, где в ходе досмотра у него обнаружили 9 свертков с 1,05 грамма синтетического запрещенного вещества «Альфа-PVP».

Правоохранители выяснили, что в своем магазине мужчина выполнял всю работу сам, являясь и администратором, и оператором и закладчиком. По координатам, которые раскрыл злоумышленник, нашли еще 9 закладок с аналогичным наркотиком в Приморском районе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает источник поставок запрещенных веществ и возможных соучастников задержанного.

Напоминаем, ранее gаzeta.spb.ru сообщала, что транспортные полицейские Ленобласти изъяли у местного жителя 1,5 кг наркотиков при осмотре автомобиля.