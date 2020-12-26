За сутки дорожные службы вывезли с улиц Петербурга более 2,6 тысяч «кубов» снега

За сутки дорожные службы вывезли с улиц Петербурга более 2,6 тысяч &#171;кубов&#187; снега
Уборка улиц продолжается круглосуточно. Фото: Жилищный комитет

За последние сутки в Северной столице выпало почти 12 сантиметров снега. Его вывозили самосвалами в снегоприемные и снегоплавильные пункты. Всего к утру собрали свыше 2,6 тысяч кубических метров снега.

Минувшей ночью на дорогах Петербурга работало свыше тысячи машин спецтехники, убирающих улицы. С 8 утра, как информирует пресс-служба городского Комитета по благоустройству, на линии вышли 924 машины и 1 244 работника ручной уборки.

Кроме того, в расчистке пешеходных дорожек в скверах, садах и парках Северной столицы задействованы 359 садовников и 91 единица спецтехники. В Комитете напоминают о дежурной службе, которая круглосуточно готова отвечать на вопросы горожан, связанные с уборкой улиц, по телефону (812) 314-60-13.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пятничного снегопада на улицах Петербурга трудились 7,5 тысяч дворников.

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