В России резко сократился объем выдачи кредитных карт

По данным ЦБ, российские банки в ноябре в целом нарастили розничное кредитование на 0,7 процента, а на начало декабря долги россиян перед кредитными организациями оцениваются в почти 20 триллионов рублей. Фото: pixabay

По данным ЦБ, российские банки в ноябре в целом нарастили розничное кредитование на 0,7 процента, а на начало декабря долги россиян перед кредитными организациями оцениваются в почти 20 триллионов рублей. Фото: pixabay

Российские кредитно-финансовые организации в ноябре выдали рекордно низкое количество пластиковых «кредиток», начиная с июня 2020 год — 691,4 тысячи карт.

Таким образом, по итогам ноября выдача кредитных карт сократилась на 8,2%, передает РИА Новости, ссылаясь на бюро кредитных историй «Эквифакс». Кроме того, впервые с июля на 4,6% уменьшился кредитный лимит по картам — до 66,2 тысяч рублей. Вследствие этого денежный объем кредиток, выданных за ноябрь, был на 12% ниже объема кредиток, полученных гражданами в октябре, и составил 45,8 млрд рублей.

Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин объяснил, что кредиторы изменили не только политику одобрения заявок на получение кредитных карт, но и ограничили величину лимита. Эксперт связывает это с кредитными рисками — такие карты остаются наиболее сложным видом займа для российских потребителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным Минфина, в 2021 году в России ожидается бум продаж ювелирных украшений.