В Минфине заявили о буме ювелирных продаж в 2021 году

Министерство финансов готовится к запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая станет обязательной для всех на рынке. Это может вызвать бум продаж в следующем году.

Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, до пандемии коронавируса ежегодно на маркировку поступало около 70 млн ювелирных украшений. От этого бюджет страны пополнялся примерно на 1,2 млрд в год.

При этом 30-50% ювелирного рынка в России носит «серый» характер. Это вызывает ряд проблем, по словам Моисеева, как для потребителей, так и для государства. Например, неизвестность в качестве товара, а также уничтожение конкуренции для легальных компаний, которые платят налоги и взносы.

Таким образом, в России к 2024 году планируют создать систему маркировки, которая позволит отслеживать товары и избавиться от нелегальных продавцов. Подобная система действует на меховые и табачные изделия.

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