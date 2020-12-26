Цена биткойна впервые превысила отметку в $25 тысяч

Цена биткойна впервые превысила отметку в $25 тысяч
Биткойн обновил свой исторический максимум. Фото: pixabay.com

Криптовалюта на основе технологии блокчейн – биткойн обновила свой исторический максимум. В ходе торговой сессии валюта подорожала на 6,1%. Цена составила $25,005 тыс.

Согласно данным портала CoinDesk на 06:37 по московскому времени, в субботу, 26 декабря, биткойн поставил свой исторический максимум. На московской бирже криптовалюта торговалась на отметке в $24,937 тыс.

Напомним, что концепция валюты была опубликована впервые в ноябре 2008 года. Абсолютно любой пользователь может получить биткойн. Для этого нужно стать участником системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян предостерегли от невыгодной продажи валюты. Продавать валюты стоит на пике роста. Например, когда доллар станет больше 80 рублей, а евро будет находится на отметке 93-94 рубля. Отметим, что на прошлой неделе он был 72 рубля, а сейчас уже 75.

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