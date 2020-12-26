Россиян предостерегли от невыгодной продажи валюты

Заниматься продажей валюты не стоит, когда курс идет в рост. Таким образом, прибыль будет не максимальной.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал», в настоящее время не стоит заниматься продажей валюты. Ключевым фактором является рост в цене доллара, – на прошлой неделе он был 72 рубля, а сейчас уже 75.

Продавать валюты стоит на пике роста. Например, когда доллар станет больше 80 рублей, а евро будет находится на отметке 93-94 рубля.

Кроме этого, финансист добавил, что доллар по 65 и евро по 68 рублей россияне «совершенно точно не увидят».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мировой туризм потерял из-за пандемии коронавируса 935 млрд долларов. По данным Всемирной туристической организации ООН, число туристов сократилось на 70–75 процентов.