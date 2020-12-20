Мировой туризм потерял из-за пандемии коронавируса 935 млрд долларов

Туристический сектор из-за сокращения числа поездок по миру в период пандемии коронавируса потерял за первые десять месяцев текущего года 935 млрд долларов.

По данным Всемирной туристической организации ООН, число туристов сократилось на 70–75 процентов. По прогнозам ООН, мировой туризм вернется на уровень 30-летней давности.

В прошлом году число путешествующих между странами, достигало 1,5 миллиарда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристы чаще всего хотят повторить поездку в Петербург. Возвращаются в Северную столицу около 28,1% туристов. Специалисты проводили опрос среди пользователей социальных сетей. У туристов спрашивали, в какой город они хотят вернуться.