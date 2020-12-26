Дорожные службы Петербурга попросили умеренно расходовать противогололедные материалы

Дорожные службы Петербурга попросили умеренно расходовать противогололедные материалы
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Дорожные предприятия Северной столицы усилят контроль за расходом противогололедных материалов, уведомляет пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Соответствующее распоряжение в субботу, 26 декабря, отдал председатель ведомства Сергей Малинина. Он считает, что работники дорожных служб не должны применять противогололедные материалы (солевые растворы и песко-соляную смесь) в чрезмерных количествах.

Напомним, что за последние дни на Санкт-Петербург обрушилось уже несколько снегопадов, заметно усложнивших работы дорожных служб. За минувшие сутки в городе, к примеру, выпало 12 сантиметров снега. В пятницу на борьбу с непогодой и уборку дорог вышли 7,5 тысяч дворников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки с городских дорог вывезли более 2,6 тысяч кубических метров снега. На линии с 8 утра вышли 924 машины спецтехники и 1 244 работника ручной уборки.

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