Морозы до минус 23 градусов ударят в Ленобласти

Морозы до минус 23 градусов ударят в Ленобласти
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В Ленобласти ночью ожидаются морозы до минус 23 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 декабря в регионе ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью выпадет снег. Ветер юго-восточного и южного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Столбики термометров покажут от минус 8 до минус 13 градусов, на востоке — от минус 12 до минус 17 градусов. Местами в восточных районах температура воздуха опуститься до минус 20 и минус 23 градусов. Днем ожидается от минус 4 до минус 9 градусов. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге досрочно выполнил годовую норму осадков в декабре. По словам специалиста, на текущий момент в Петербурге выпало уже 648 миллиметров дождя и снега.

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