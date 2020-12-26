Число заболевших коронавирусом превысило 80 миллионов

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 80 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На 26 декабря в мире число зараженных коронавирусом достигло 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона человек умерли. Выздоровели более 45 миллионов пациентов.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.