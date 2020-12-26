Пожилым россиянам дали рекомендации перед вакцинацией

Пожилым россиянам дали рекомендации перед вакцинацией
Первыми вакцину получат пожилые и медики. Фото: unsplash

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко дал рекомендации пожилым людям перед вакцинацией от COVID-19.

«Накануне можно сделать тест на РНК, если он отрицательный, тогда сразу вводить вакцину без всяких проблем», — отметил профессор.

Он добавил, что знает много пожилых людей, которые получили препарат, и чувствуют себя хорошо, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, сильных отличий при вакцинации молодых и пожилых людей нет.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.

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