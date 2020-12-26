В Москве скончались еще 73 пациента с COVID-19

Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили в субботу, 26 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в столице число умерших достигло 10 913.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.