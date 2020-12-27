Экс-мисс Екатеринбурга отпугнула злоумышленника русской речью в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина попытался совершить нападение в Нью-Йорке на модель Анну Лесун, которая является победителем конкурса «Мисс Екатеринбург – 2012». Девушка справилась с злоумышленником с помощью русского языка.

Об этом инциденте написала сама модель в своем Instagram-аккаунте. По словам Анны Лесун, нападение произошло в районе Сохо на западном Бродвее. Мужчина подошел к девушке, когда она гуляла с собакой. Он попросил у нее денег. Однако после отказа начал агрессивно себя вести и угрожать.

В итоге, мужчина толкнул девушку кулаком, а также пообещал пнуть собаку, с которой гуляла модель. Та не растерялась и толкнула мужчину в ответ и начала ругаться на русском. Нападавший не ожидал такого. Как отмечает девушка, он обозвал ее и ушел.

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