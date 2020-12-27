В России определились с окладом учителей в зависимости от регионов

В России решили изменить зарплаты учителям. Планируется, что оклад будет составлять 70% от средней зарплаты по региону.

Об этом заявила заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова в интервью «Российской газете».

По словам специалиста, минимальные размеры ставок должны получить статус федеральных гарантий. Сумма не должна опускаться ниже МРОТ. Также планируется при учете зарплат выделить ряд педагогов. Это касается психологов, мастеров производственного обучения, методистов, логопедов и педагогов-дефектологов.

На данный момент дополнительные выплаты предусмотрены для учителей, которые ведут классное руководство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге определили стоимость питания в школах на 2021 год. С 1 января 2021 года стоимость питания составит за завтрак – 63 рубля в день, а за обед – 110 рублей. При этом комплексный обед будет стоить – 173 рубля.