В Петербурге задержанных на «белорусской» акции отпустили из полиции

В Петербурге задержанных на &#171;белорусской&#187; акции отпустили из полиции
Задержанных доставили в отдел полиции. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге у посольства Белоруссии были задержаны 14 активистов, участвовавших в несогласованной акции протеста. К настоящему моменту их отпустили.

Задержания прошли у отделения посольства страны на улице Бонч-Бруевича. Прибывшие на место акции полицейские объяснили протестующим, что своими действиями они нарушили постановление правительства Петербурга о мерах по противодействию распространения коронавируса.

Как сообщил портал «ОВД-Инфо», стражи порядка сначала призывали собравшихся разойтись, а после приступила к массовым задержаниям.

Всех задержанных доставили в местное отделение полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте В Петербурге проходила акция в поддержку Навального. Горожане пришли с трусами в руках.

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В Петербурге задержанных на «белорусской» акции отпустили из полиции