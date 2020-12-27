Депутат ЗакСа пригрозил пристрелить журналиста, спросившего его о продуктовых наборах

Депутат Законодательного собрания Петербурга Игорь Высоцкий выгнал из своего кабинета журналиста, пришедшего к нему с вопросами. Парламентарий пригрозил расстрелять его и назвал «дурачком».

Корреспондент хотел спросить Высоцкого о продуктовых наборах с именем депутата на пакете, хотя похожие наборы закупались для населения за бюджетный счет. Желающих получить продукты собралось немало.

Как сообщил портал 78.ru, на вопрос об очереди Высоцкий отреагировал негативно, припомнив тут же прошлые прегрешения. Он заявил, что те продукты были куплены на деньги спонсоров, а не за счет города, а после задал вопрос: «Ты дурачок?»

После парламентарий пригрозил судом за клевету, а также связал активность журналиста с деятельностью оппозиционера Алексея Навального.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об аресте депутата ЗакСа. Суд города избрал меру пресечения для депутата ЗакСа Романа Коваля, которого обвиняли в получении взятки.