Названы главные события 2020 года

В преддверии Нового года был составлен рейтинг самых интересных тем для россиян.

В 2020 году россияне интересовались множеством событий – большинство из них касались не только самих граждан, но и жителей всей планеты. Об этом сообщили в Google, подводя итоги уходящего года.

В преддверии Нового года стало известно, что граждане чаще всего искали информацию о коронавирусе. Их интересовало определение этого слова, а также как сделать маски или антисептик в домашних условиях. На втором месте по популярности среди событий стали выборы в США – их результаты обсуждаются по сей день, так как Дональд Трамп не согласен с итогами и пытается их оспорить. На третьем – поправки в Конституцию РФ, вызвавшие множество споров, а на четвертом и пятом – бой Хабиба Нурмагомедова и события в Белоруссии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы новогодние подарки, через которые легче передается коронавирус.