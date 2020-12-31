Перечислены главные фильмы 2020 года

Несмотря на то, что кинотеатры долгое время не работали, граждане все равно успели посмотреть новинки.

Эксперты перечислили фильмы, вышедшие в 2020 году, которые заинтересовали россиян больше всего. Результатами исследования поделились в Google.

На первом месте по количеству запросов в поисковике заняла российская лента «Холоп» – премьера состоялась в конце декабря 2019 года, но граждане до сих пор с большой радостью смотрят комедию. На втором месте «Джентльмены» – фильм, который стал победителем множества опросов, и стоящий внимания. Тройку лидеров замыкает «Довод» – боевик, снятый именитым режиссеров Кристофером Ноланом.

На четвертом и пятом месте оказались «Союз спасения» и «Лед 2». Также в топ-10 попали: «Вторжение», «Маленькие женщины», «После. Глава 2», «Холодное сердце 2» и «1917».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самыми кассовыми рождественскими фильмами в истории стали «Гринч» и «Один дома».