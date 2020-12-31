Названы громкие имена уходящего года

Этих людей обсуждали в Интернете активнее всего на протяжении 2020 года.

На первом месте в рейтинге оказался блогер Алексей Навальный, которого госпитализировали в омском аэропорту. Об этом сообщили в Google. До сих пор непонятно, что именно стало причиной его ухудшившегося самочувствия – политик уверен, что его пытались убить, отравив серьезным веществом.

На втором месте по количеству запросов в поисковике оказался актер Борис Клюев, скончавшийся в 2020 году после безуспешной борьбы с раком. На третьем месте – Эллен Пейдж. Актриса заявила, что теперь она мужчина и ее нужно называть Эллиотом.

На четвертом месте актер Михаил Ефремов, обвиненный в смертельном ДТП в центре Москвы, а на пятом – Ким Чен Ын, председатель Государственного совета КНДР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы десять самых популярных пород собак в России.