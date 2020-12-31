Названы громкие имена уходящего года

Названы громкие имена уходящего года
Навального обсуждали далеко за пределами родины. Фото: instagram

Этих людей обсуждали в Интернете активнее всего на протяжении 2020 года.

На первом месте в рейтинге оказался блогер Алексей Навальный, которого госпитализировали в омском аэропорту. Об этом сообщили в Google. До сих пор непонятно, что именно стало причиной его ухудшившегося самочувствия – политик уверен, что его пытались убить, отравив серьезным веществом.

На втором месте по количеству запросов в поисковике оказался актер Борис Клюев, скончавшийся в 2020 году после безуспешной борьбы с раком. На третьем месте – Эллен Пейдж. Актриса заявила, что теперь она мужчина и ее нужно называть Эллиотом.

На четвертом месте актер Михаил Ефремов, обвиненный в смертельном ДТП в центре Москвы, а на пятом – Ким Чен Ын, председатель Государственного совета КНДР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы десять самых популярных пород собак в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гугл Новый год рейтинг


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне чаще всего хотели поехать в Сочи в 2020 году
Названы громкие имена уходящего года
Перечислены главные фильмы 2020 года
Стали известные самые востребованные новогодние направления у жителей России
Россияне перечислили самые тяжелые утраты уходящего года
Названы главные события 2020 года
РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии закупать вакцину «Спутник V»
В Гвинее вакциной «Спутник V» начали прививаться члены правительства