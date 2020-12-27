Санта-Клаусу выдали лицензию на полеты к МКС

Санта-Клаус и его сани получили лицензию на совершение коммерческих полетов к Международной космической станции (МКС). Соответствующий документ выдало Федерально управление гражданской авиации США (FAA).

Как сообщается на сайте FAA, с полученной лицензией рождественский дед получил право безопасно перемещаться в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Кроме того, теперь Санта-Клаус сможет доставить подарки к КМС.

Отмечается, что лицензию выдали на транспортное средство — корабль «Звездные Сани-1» с ракетой Рудольф.

«Давайте признаем, 2020 год был сложным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта», — говорится в сообщении управления.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала об истории и традициях католического рождества.