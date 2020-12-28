Молодой водитель протаранил двери «Ленты» на Парашютной

На Парашютной улице в Петербурге молодой водитель въехал прямиком в гипермаркет «Лента». Автомобилист не справился с управлением.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, у дома №60. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек не справился с управлением на скользкой дороге. На кадрах видно, что кроссовер протаранил витринные окна магазин задней частью корпуса.

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