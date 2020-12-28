В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 338 жителей

Жители Северной столицы продолжат сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики успели проверить 22 338 человек.
Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 1 239 человек. Из них 366 — контактные, 873 — на самоизоляции.
Кроме того, за указанный период было обработано 2 270 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последнюю неделю сократилось число заболеваний коронавирусной инфекцией.