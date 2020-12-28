В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 338 жителей

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 338 жителей
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжат сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики успели проверить 22 338 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 1 239 человек. Из них 366 — контактные, 873 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 2 270 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последнюю неделю сократилось число заболеваний коронавирусной инфекцией.

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