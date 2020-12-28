Петербурге и Ленобласти создадут единого оператора по утилизации отходов

Договоренность о создании оператора была достигнута в октябре. Фото: pixabay.com

Договоренность о создании оператора была достигнута в октябре. Фото: pixabay.com

На территориях Петербурга и Ленобласти появится единый оператор по утилизации отходов.

Губернатор области Александр Дрозденко подписал постановление об участии региона в АО «Невский экологический оператор». Для этих целей в бюджет 47-региона за 2021-2023 гг. внесут изменения.

Как сообщил портал 47news, в создании акционерного общества примут участие правительства регионов, ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг». У области и города будет по 25% в уставном капитале новой компании плюс одна акция.

Главной задачей новой компании станет разработка единой стратегии обращения с отходами для двух регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю экологические службы вывезли более 12 кг ртутных отходов.